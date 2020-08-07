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    07 августа 2020, 13:52

    Эксперт предположил, почему в России популярны вакансии госслужащих

    Дарья Морозова

    Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что вакансии на госслужбе популярны в России, потому что обычные граждане не в курсе размера средней зарплаты чиновников. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, россияне могут делать выводы о такой работе по стереотипным представления, согласно которым у всех госслужащих загородные дома, лимузины и куча денег.

    «Однако российские аналитики приготовили всем, кто так думает, некое подобие освежающего душа. Они подсчитали, что средняя зарплата чиновника в России составляет 35 тысяч рублей», — заключил Легостаев.

    Новости SMI.FM