Эксперт предположил, почему в России популярны вакансии госслужащих
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что вакансии на госслужбе популярны в России, потому что обычные граждане не в курсе размера средней зарплаты чиновников. Об этом сообщила НСН.
По его словам, россияне могут делать выводы о такой работе по стереотипным представления, согласно которым у всех госслужащих загородные дома, лимузины и куча денег.
«Однако российские аналитики приготовили всем, кто так думает, некое подобие освежающего душа. Они подсчитали, что средняя зарплата чиновника в России составляет 35 тысяч рублей», — заключил Легостаев.