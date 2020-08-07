Эксперт предположил, почему в России популярны вакансии госслужащих

По его словам, россияне могут делать выводы о такой работе по стереотипным представления, согласно которым у всех госслужащих загородные дома, лимузины и куча денег.

«Однако российские аналитики приготовили всем, кто так думает, некое подобие освежающего душа. Они подсчитали, что средняя зарплата чиновника в России составляет 35 тысяч рублей», — заключил Легостаев.