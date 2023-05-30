Общество 30 мая 2023, 12:24 Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву беспилотники Эксперт Бабинцев: БПЛА могли прилететь в Москву с Прибалтики или Харькова Unsplash

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Утром 30 мая Москва подверглась атаке восьми беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев в комментарии РИА «Новости» предположил, что БПЛА могли прилететь с Прибалтики или Харькова.

«По прямой до нас — всего лишь 700 километров. Это мелочь для небольшого самолета. Приблизительно на таком расстоянии находятся что Прибалтика, что Харьков», — прокомментировал он.

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Беспилотники, которые сегодня атаковали Москву, имеют двигатели внутреннего сгорания и груз от 20 до 50 килограмм. Они развивают скорость до полутора — двух тысяч километров в час.

В свою очередь, глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что атака беспилотников — не более, чем акт устрашения москвичей.

Власти столицы попросили жителей доверять только проверенным источникам информации, а также сохранять спокойствие.

Генпрокуратура Москвы взяла под свой контроль расследование произошедшего.