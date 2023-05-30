30 мая 2023, 12:24
Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву беспилотники
Эксперт Бабинцев: БПЛА могли прилететь в Москву с Прибалтики или Харькова
Утром 30 мая Москва подверглась атаке восьми беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев в комментарии РИА «Новости» предположил, что БПЛА могли прилететь с Прибалтики или Харькова.
«По прямой до нас — всего лишь 700 километров. Это мелочь для небольшого самолета. Приблизительно на таком расстоянии находятся что Прибалтика, что Харьков», — прокомментировал он.
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Беспилотники, которые сегодня атаковали Москву, имеют двигатели внутреннего сгорания и груз от 20 до 50 килограмм. Они развивают скорость до полутора — двух тысяч километров в час.
В свою очередь, глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что атака беспилотников — не более, чем акт устрашения москвичей.
Власти столицы попросили жителей доверять только проверенным источникам информации, а также сохранять спокойствие.
Генпрокуратура Москвы взяла под свой контроль расследование произошедшего.
Беспилотники
ВСУ
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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