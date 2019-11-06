Эксперт предложил способы борьбы с кражей данных клиентов банков

По словам Чечулина, схема кражи данных клиентов банков при помощи писем на электронную почту используется уже не один год. Однако теперь кибермошенники занялись атакой сотрудников финансовых организаций.

«Раньше это больше рассылалось клиентам. Люди как пользователи интернет-банка или любой другой услуги в Интернете получают письмо от банка, в котором написано, что идет техническое обслуживание. Когда вы заходите и вводите логин и пароль к интернет-банкингу, то мошенники получают их. Теперь это точно такая же схема, которая направлена на сотрудников банка», — отметил эксперт.

Чечулин добавил, что крупные банковские организации проводят проверки и определяют, настоящее письмо или нет.

«В случае, если письмо вызывает подозрения, сотрудники таким образом могли бы связаться напрямую со службой безопасности или технической службой, спросив, посылали ли такое письмо или нет. Если письмо кажется подозрительным, главное — не заходить на ссылки, указанные в этом письме, и не вводить логин и пароль. Это примерно то же самое, что советуют обычным клиентам», — заявил специалист.

Однако эксперт заметил, что существующая в банках система безопасности пока не идеальна.

«Она может защитить от 99% опасных писем, но 1% все равно пройдет. Почта у сотрудников обычно открытая. Нельзя замкнуть их почту только на других сотрудников», — подчеркнул Чечулин.