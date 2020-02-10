Эксперт предложил фермерам перейти на козлятину

Санников обратил внимание на проблему современных российских фермеров. Она связана с необходимостью устранить из частного сектора разносчиков вируса

«По уровню рентабельности мясное козоводство фактически приближается к свиноводству. Частник может вырастить двух козлят, причем даже сэкономить на содержании животных в зимнее время. Забить — и получить прибыль. В других отраслях гораздо больше затрат. Наиболее перспективны специализированные породы — бурская и калахари. Но есть и другие», — уточнил ученый.

Он заметил, что сейчас птицеводство и свиноводство рентабельны на промышленной основе. По словам Санникова, овцеводы дополнительно тратятся из-за стрижки животных. При разведении коз личные подсобные хозяйства получают мясо и высокую плодовитость.