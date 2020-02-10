    10 февраля 2020, 10:58

    Эксперт предложил фермерам перейти на козлятину

    Ольга Ситникова

    Ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ племенного дела Михаил Санников предположил, что фермерам России выгоднее производить козлятину. Предложение касается регионов, где Россельхознадзор выявил вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Санников обратил внимание на проблему современных российских фермеров. Она связана с необходимостью устранить из частного сектора разносчиков вируса

    «По уровню рентабельности мясное козоводство фактически приближается к свиноводству. Частник может вырастить двух козлят, причем даже сэкономить на содержании животных в зимнее время. Забить — и получить прибыль. В других отраслях гораздо больше затрат. Наиболее перспективны специализированные породы — бурская и калахари. Но есть и другие», — уточнил ученый.

    Он заметил, что сейчас птицеводство и свиноводство рентабельны на промышленной основе. По словам Санникова, овцеводы дополнительно тратятся из-за стрижки животных. При разведении коз личные подсобные хозяйства получают мясо и высокую плодовитость.