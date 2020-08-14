Эксперт: повышение прожиточного минимума повлияет на рост пенсий

Она пояснила, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому его рост отразится и на пенсионных выплатах.

«Минимальные размеры выплат могут быть увеличены не менее чем на эту сумму — то есть на 5,3 процента», — считает Бибикова.