Эксперт: повышение прожиточного минимума повлияет на рост пенсий
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова считает, что пенсии могут увеличиться благодаря повышению прожиточного минимума за второй квартал этого года. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Она пояснила, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому его рост отразится и на пенсионных выплатах.
«Минимальные размеры выплат могут быть увеличены не менее чем на эту сумму — то есть на 5,3 процента», — считает Бибикова.