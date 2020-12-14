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    14 декабря 2020, 18:24

    Эксперт посоветовала голодать, чтобы настроиться на рабочие будни после Нового года

    Полина Петрова

    Психолог Наталья Малышева посоветовала голодать и читать книги, чтобы настроить себя на рабочие будни после новогодних праздников, информирует РИА ФАН.
    Эксперт посоветовала голодать, чтобы настроиться на рабочие будни после Нового года

    Специалист объяснила, что новогодние каникулы являются мини-отпуском, который бывает более эмоциональным и радостным, чем обычный. Веселые события выбивают из привычного ритма жизни и отбивают желание трудиться вновь. По мнению Малышевой, вернуться к работе поможет временный отказ от еды.

    «Просто голодай один день перед выходом на работу, и эта практика взбодрит весь твой организм», — дала рекомендацию эксперт.

    Кроме этого, боевой настрой помогает вернуть чтение мотивационных книг и просмотр правильных фильмов. Психолог уточнила, что литература и кино помогают формировать новые цели. Как считает Малышева, крайне важен распорядок дня. Необходимо восстановить режим за три до выхода на работу.