Эксперт посоветовала голодать, чтобы настроиться на рабочие будни после Нового года

Специалист объяснила, что новогодние каникулы являются мини-отпуском, который бывает более эмоциональным и радостным, чем обычный. Веселые события выбивают из привычного ритма жизни и отбивают желание трудиться вновь. По мнению Малышевой, вернуться к работе поможет временный отказ от еды.

«Просто голодай один день перед выходом на работу, и эта практика взбодрит весь твой организм», — дала рекомендацию эксперт.

Кроме этого, боевой настрой помогает вернуть чтение мотивационных книг и просмотр правильных фильмов. Психолог уточнила, что литература и кино помогают формировать новые цели. Как считает Малышева, крайне важен распорядок дня. Необходимо восстановить режим за три до выхода на работу.