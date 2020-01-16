Эксперт посоветовал способы для выполнения экономических задач

«Все зависит от фактической реализации указанных мер. Нужно жестче требовать исполнения тех программ, о которых идет речь. Задачи ставятся амбициозные, но не всегда есть надлежащее исполнение», — пояснил эксперт.

Алисенов уточнил, что России необходимо поддерживать высокие цены на нефть и хорошие отношения с европейскими странами. По мнению экономиста, это поможет ей достичь экономического роста.

«Государство вполне сможет реализовать поставленные цели, учитывая благоприятную конъюнктуру рынка энергоресурсов, складывающиеся неплохие отношения с ЕС. Укрепляются связи с Китаем и с партнерами в Юго-Восточной Азии, усиливаются интеграционные связи в рамках ЕАЭС», — отметил Алисенов.

Он также обратил внимание на то, как важно стимулировать внутренний рост инвестиций и инноваций.

«Необходимо провести инвентаризацию всех налогов, смело предоставлять преференции малому бизнесу в виде налоговых каникул на 2–3 года. Эффект в виде роста будет отложен во времени, но льготы и преференции малому бизнесу дадут рост в долгосрочной перспективе. Нужно ослабить давление и контроль за бизнесом со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных структур», — рассказал доцент.

Алисенов предположил, что в следующем году Россия сможет удерживать темп экономического роста на уровне 1,7–2%.

«Если смотреть на 2020 год, то в условиях небольшого скачка нефтяных цен, намерения ЦБ увеличивать золотовалютные запасы и с учетом текущих накоплений заявленный темп в 1,7 процента вполне реален», — подчеркнул эксперт.