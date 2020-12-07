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    07 декабря 2020, 14:33

    Эксперт посоветовал готовиться к Новому году с сентября

    Артур Блянихов

    Финансовый консультант Евгений Марченко назвал сайту «Мир 24» минимальные сроки подготовки к такому затратному празднику, как Новый год.

    «Уже в сентябре следует расписать, кому вы планируете дарить подарки и заблаговременно начинать их подбор», — обратил внимание Марченко.

    По его словам, надо оценить, сколько было потрачено в прошлом году на развлечения, а затем разделить получившуюся сумму на три месяца и откладывать деньги заранее.

    «Ноябрь со всеми черными пятницами и кибер-понедельниками — прекрасный месяц для финальных покупок подарков согласно составленному списку», — добавил собеседник издания.