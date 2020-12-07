Эксперт посоветовал готовиться к Новому году с сентября
Финансовый консультант Евгений Марченко назвал сайту «Мир 24» минимальные сроки подготовки к такому затратному празднику, как Новый год.
«Уже в сентябре следует расписать, кому вы планируете дарить подарки и заблаговременно начинать их подбор», — обратил внимание Марченко.
По его словам, надо оценить, сколько было потрачено в прошлом году на развлечения, а затем разделить получившуюся сумму на три месяца и откладывать деньги заранее.
«Ноябрь со всеми черными пятницами и кибер-понедельниками — прекрасный месяц для финальных покупок подарков согласно составленному списку», — добавил собеседник издания.