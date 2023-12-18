Общество 18 декабря 2023, 12:12 Эксперт Positive Technologies Зиновкина: главным признаком мошенника является отказ от личной встречи

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Злоумышленники придумывают все новые схемы телефонного мошенничества, желая завладеть сбережениями доверчивых россиян. Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина рассказала, как распознать афериста в собеседнике, сообщил «ФедералПресс».

По ее словам, одним из главных признаков является отказ от личной встречи. Это касается мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов, пояснила эксперт.

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Она также отметила, что аферисты действительно представляются реальными именами полицейских. Кроме того, они даже могут отправить в мессенджерах удостоверения, которые, конечно, являются поддельными.