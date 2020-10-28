Эксперт посчитал переоцененной роль беспилотников в нагорнокарабахском конфликте

По мнению Рожина, роль беспилотников переоценили.

«Создана иллюзия, что появилось чудо-оружие, которое может решить исход войны. Но спустя месяц военных действий Азербайджан так и не достиг своих заявленных целей — занятия Нагорного Карабаха», — обратил внимание эксперт.

Он напомнил о боевых действиях в Сирии, где беспилотники при более серьезном противодействии купируются грамотным применением техники. Специалист добавил, что пока в Нагорном Карабахе есть сильный перекос в сторону использования дронов, так как Армения оказалась не готова к возникшему конфликту.