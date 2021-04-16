Эксперт посчитал невыгодным закрытие авиасообщения с Турцией

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов признался радиостанции «Говорит Москва», что не считает выгодным закрытие авиасообщения с Турцией.

«С точки зрения повышения спроса на определенный период, да, он становится ажиотажным. Тут вопрос в том, кто из этих гостей вернется в отели, когда границы откроют», — обратил внимание Прасов.

Он заметил, что любой человек выбирает для себя оптимальное соотношение качества и цены.

«И в той ситуации, когда у него уже будет возможность сравнивать, наверное, будет коррекция рынка и с точки зрения и уровня загрузки, и 100% будет корректировка в отношении цены», — добавил эксперт.

Отмечается, что после закрытия авиасообщения с Турцией появилась информации о подорожании отдыха в Сочи на 50%.