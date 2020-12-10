Эксперт посчитал бессмысленным введение очередных медсправок для водителей

Отмечается, что в начале следующего года в силу вступает новый закон, который обяжет водителей сдавать два дополнительных теста на алкоголизм и употребление наркотиков.

По данным информагентства, средняя стоимость теста на употребление запрещенных веществ составляет пять тысяч рублей, на алкоголизм — около трех с половиной. Есть вероятность, что медицинская справка может подорожать до 8-10 тысяч рублей.

По мнению Будякова, тестировать необходимо только провинившихся водителей.

«Любой, даже злоупотребляющий человек может подготовиться к анализу и воздержаться в определенный промежуток времени, чтобы сдать тест и дальше отрываться на всю катушку. В интернете есть много информации по обходу анализов», — заметил собеседник информагентства.