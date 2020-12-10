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    10 декабря 2020, 13:06

    Эксперт посчитал бессмысленным введение очередных медсправок для водителей

    Артур Блянихов

    Эксперт по автоподбору Павел Будяков рассказал ИА Nation News, что введение очередных справок для получения прав лишь усложнит жизнь автомобилистов.

    Отмечается, что в начале следующего года в силу вступает новый закон, который обяжет водителей сдавать два дополнительных теста на алкоголизм и употребление наркотиков.

    По данным информагентства, средняя стоимость теста на употребление запрещенных веществ составляет пять тысяч рублей, на алкоголизм — около трех с половиной. Есть вероятность, что медицинская справка может подорожать до 8-10 тысяч рублей.

    По мнению Будякова, тестировать необходимо только провинившихся водителей.

    «Любой, даже злоупотребляющий человек может подготовиться к анализу и воздержаться в определенный промежуток времени, чтобы сдать тест и дальше отрываться на всю катушку. В интернете есть много информации по обходу анализов», — заметил собеседник информагентства.