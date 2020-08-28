Эксперт порекомендовал не носить телефоны в чехлах

По его мнению, «такая одежка» телефона не только не гарантирует полную защиту от повреждений, но в ряде случаях закрывает некоторые разъемы.

Лоевский отметил, что во время продолжительного использования под чехол набивается грязь и песок, которые начинают царапать корпус устройства.

«Со временем под чехлом скапливается микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус», — пояснил эксперт.

Силиконовые чехлы со временем желтеют от загрязнений, и если такой чехол закрывает камеру или вспышку, то фотографии будут неверно передавать цвета. Впрочем, такие чехлы выпускают редко. Об этом написал сайт «Мир 24».

Также стоит отказаться от «чехлов-книжек», закрывающих динамики, микрофоны, камеры, порты зарядки или разъем mJack. Сегодня производители предпочитают отливать чехлы под конкретную модель смартфона, тогда все отверстия остаются открытыми, добавил эксперт.