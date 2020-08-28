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    28 августа 2020, 13:17

    Эксперт порекомендовал не носить телефоны в чехлах

    Анастасия Кременчугская

    Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества, в беседе с сайтом «Прайм» рассказал, почему не стоит носить чехол на телефоне, и объяснил, почему он вреден.

    По его мнению, «такая одежка» телефона не только не гарантирует полную защиту от повреждений, но в ряде случаях закрывает некоторые разъемы.

    Лоевский отметил, что во время продолжительного использования под чехол набивается грязь и песок, которые начинают царапать корпус устройства.

    «Со временем под чехлом скапливается микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус», — пояснил эксперт.

    Силиконовые чехлы со временем желтеют от загрязнений, и если такой чехол закрывает камеру или вспышку, то фотографии будут неверно передавать цвета. Впрочем, такие чехлы выпускают редко. Об этом написал сайт «Мир 24».

    Также стоит отказаться от «чехлов-книжек», закрывающих динамики, микрофоны, камеры, порты зарядки или разъем mJack. Сегодня производители предпочитают отливать чехлы под конкретную модель смартфона, тогда все отверстия остаются открытыми, добавил эксперт.

    Новости SMI.FM