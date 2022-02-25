Эксперт Половников назвал покупку гаджетов впрок на фоне падения рубля «плохой идеей»

Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников посоветовал россиянам не покупать гаджеты на фоне падения курса рубля и опасений роста цен на потребительские товары. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

После начала спецоперации в Донбассе курсы доллара и евро достигли исторических максимумов по отношению к национальной валюте. На этом фоне многие задумываются о покупке электроники в связи с дальнейшим ее подорожанием.

Половников советует вспомнить 2013 год, как скупщики потом продавали никому ненужные телевизоры.

«Давайте вспомним декабрь 2013 года, когда на фоне подорожания курса доллара все побежали покупать телевизоры, покупали по три-четыре телевизора впрок, потому что „завтра все подорожает“. Потом они продавали эти телевизоры на „Авито“ лет пять, и в итоге никому эти телевизоры не нужны. Абсолютно та же тема со смартфонами, с автомобилями. Покупать что-то впрок из бытовой электроники — плохая идея, электроника устаревает крайне быстро. Если вас устраивает ваш смартфон, хорошо, если не устраивает, просто купите новый, но один, а не сразу много», — сообщил эксперт.