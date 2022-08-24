Эксперт «Полис Групп» Вирченко рассказала о нюансах выгодной ипотеки

Директор по продажам компании «Полис Групп» Яна Вирченко в беседе с журналистами Lenta.ru рассказала, что в 2022 году у российских граждан появилась возможность взять ипотеку на 30 лет с переплатой около 50 тысяч рублей.

Эксперт отметила, что во всем есть свои нюансы, поэтому в первую очередь необходимо обдумать цель покупки.

«Если же покупка планируется для инвестиции, либо же есть возможность гасить ипотеку досрочно, то подойдут обычные программы по господдержке: сумма кредита до 12 миллионов рублей, квартира от застройщика, первоначальный взнос от 15 процентов. Ставка будет шесть-семь процентов, переплата небольшая, при этом существенно будет сокращаться при досрочном погашении», — сообщила Вирченко.

Если же вы рассматриваете квартиру для жизни, то самый лучший вариант — ипотека с субсидированной ставкой. В таком случае квартира будет стоить несколько дороже, чем при обычной ипотеке, однако платежи будут значительно ниже, а переплата может составить менее 100 000 рублей за весь период.

Эксперт подчеркнула, что если у покупателя имеется необходимая сумма для первоначального взноса, то лучше всего приобрести квартиру по обычной программе, где требуется всего 15%.

«Если в планах есть досрочное погашение, то при обычных программах выгодней гасить ипотеку на сокращение срока: чем меньше срок — тем меньше переплата. А при субсидированных программах на сокращение платежа, так как переплата изначально минимальная», — резюмировала эксперт.