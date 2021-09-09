Эксперт пояснил причину отказа россиян от водки

Потребление водки в России в 2021 году снизилось на 8% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на исследование аналитиков. По другой информации, потребление этого напитка сократилось на 4% по сравнению с 2020 годом и на 3% по сравнению с первой половиной 2019 года. Почему наши соотечественники стали меньше пить водки, объяснил гендиректор клуба «Профессионалы алкогольного рынка» Максим Черниговский, рассказала радиостанция Spunik.

«Объективная причина в том, что последние десять лет объемы продаж водки падают в год на один-два %. Это связано с тем, что люди от 20 до 45 лет сейчас пьют не водку, а слабоалкогольные напитки, то есть пиво и вино», — пояснил эксперт.

Он добавил, что продажи крепких алкогольных напитков будут и дальше падать, потому что все больше людей начинает подходить к своему здоровью бережно. Также, по его словам, причиной падения спроса на водку является ее цена. В связи с ростом стоимости многих товаров, люди перестали тратиться на этот алкогольный напиток, считает Черниговский.