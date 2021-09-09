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    09 сентября 2021, 12:16

    Эксперт пояснил причину отказа россиян от водки

    Оксана Лавнюженко

    Потребление водки в России в 2021 году снизилось на 8% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на исследование аналитиков. По другой информации, потребление этого напитка сократилось на 4% по сравнению с 2020 годом и на 3% по сравнению с первой половиной 2019 года. Почему наши соотечественники стали меньше пить водки, объяснил гендиректор клуба «Профессионалы алкогольного рынка» Максим Черниговский, рассказала радиостанция Spunik.

    Эксперт пояснил причину отказа россиян от водки

    «Объективная причина в том, что последние десять лет объемы продаж водки падают в год на один-два %. Это связано с тем, что люди от 20 до 45 лет сейчас пьют не водку, а слабоалкогольные напитки, то есть пиво и вино», — пояснил эксперт.

    Он добавил, что продажи крепких алкогольных напитков будут и дальше падать, потому что все больше людей начинает подходить к своему здоровью бережно. Также, по его словам, причиной падения спроса на водку является ее цена. В связи с ростом стоимости многих товаров, люди перестали тратиться на этот алкогольный напиток, считает Черниговский.