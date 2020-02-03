Эксперт пояснил причину низкой стоимости бензина в РФ

По словам эксперта, Россия не зря занимает второе место в Европе по дешевизне бензина. Связано это с тем, что наша страна нефтедобывающая. То есть, расходов на закупку сырья нет. Кроме того происходит сдерживание роста цен топливо. Если бы не эти факторы, бензин стоил бы в несколько раз дороже.

Баженов считает, что из-за этого теряется смысл развивать топливную инфраструктуру, написала «Экономика сегодня».