Эксперт пояснил, кто имеет право на новую льготную ипотеку под 6,5% годовых

По словам специалиста, новая программа ипотечного кредитования, которая вступит в силу первого мая, а закончится первого ноября 2020 года, не распространяется на тех, у кого уже есть ипотечный кредит.

При этом максимальный размер кредита, который смогут взять жители столичного региона, Петербурга и Ленобласти составит восемь миллионов рублей. Для остальных жителей страны — три миллиона.

«Несмотря на ограниченные сроки программы, пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. А разницу между льготной и актуальной рыночными ставками банкам возместит государство — только в этом году государственная поддержка составит порядка шести миллиардов рублей», — обратил внимание собеседник издания.