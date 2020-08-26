Эксперт поделился способом хранения личных данных в телефоне

Специалист советует удалять не столько смс-сообщения, но и фото документов, так как многие телефоны становятся хранилищем.

«За которыми охотятся тем или иным способом злоумышленники, пытаясь получить доступ к вашим данным. Например, рассылая всякие сообщения, где надо перейти по ссылке, или промокод получить… Чем меньше у вас хранится чувствительной информации в телефоне, тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Что касается сообщений от банков, то нужно удалять логины и пароли, приходящие в сообщениях.

«Если злоумышленники получат доступ к вашему любому электронному устройству, то это грозит неприятностями», — уверен эксперт.