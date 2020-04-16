Эксперт поделился советом, как найти работу во время пандемии

Он советует задать себе вопрос: «Будет ли востребована моя сфера деятельности после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране?». Если ответ положительный, то займитесь саморазвитием в этой отрасли, прокачайте свои навыки, чтобы после пандемии стать лучшим в своем деле.

Если же ответ отрицательный, то работу стоит менять сейчас — это лучшее время. Сконцентрируйтесь на целенаправленных действиях.

«Попробуйте представить, что бывшая работа − это одна из глав вашей персональной книги под названием „Жизнь“. Нельзя начать новую главу, не закончив предыдущую», — советует Юстус.

Проанализируйте, что вы умеете, пропишите сами себе свои возможности и потребности.

Стоит морально себя подготовить к тому, что работодатели будут более тщательно подбирать кандидатов с учетом высокой конкуренции на рынке, поэтому нужно правильно себя подавать. Работодатели, у которых есть открытые вакансии, часто повышают требования к кандидатам.