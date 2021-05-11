Эксперт поддержал ужесточение надзора за оборотом оружия после стрельбы в Казани

Психолог Леонид Армер предположил, что у Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе № 175, есть серьезные психологические отклонения. Специалиста процитировала «Политика сегодня».

Армер выразил сожаление, что далеко не всегда люди обращают внимание на тех, у кого есть отклонения.

«Даже если посмотреть на этого казанского товарища, мы видим две противоположные вещи. В характеристике сказано, что он тихий, спокойный, опрятный и вежливый, но параллельно видим скриншоты из его Telegram-канала», — обратил внимание собеседник издания.

Армер отметил необходимость ужесточения законодательства в сфере гражданского оборота оружия. При этом он заметил, что в интернете много инструкций по изготовлению оружия, поэтому могут появиться ситуации, когда для нападений будут использовать подручные предметы.