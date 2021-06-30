Эксперт поддержал идею ужесточить правила приема таксистов на работу

Автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал предложение ГИБДД ограничить доступ к агрегаторам для таксистов, имеющих менее трех лет стажа. Своим мнением эксперт поделился с RT.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил, что методом борьбы с увеличившимся количеством аварий с участием такси может стать введение более строгих критериев отбора при приеме таксистов на работу.

Моржаретто привел в пример Германию, где для работы в такси необходимо обладать стажем не менее трех лет, правами, выданными одной из стран ЕС и пройти курс дополнительного обучения.

«Несложные требования, но они есть. И что-то подобное надо и у нас делать. Права, которые выданы в России или признаны Россией, и, соответственно, стаж не менее трех лет. Я не знаю, как можно доверить человеку везти семью, если он вчера получил права», — заключил Моржаретто.