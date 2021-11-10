Эксперт поддержал идею проверить навязывание допоборудования на рынке авто

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT поддержал предложение проверить ситуацию с завышением цен посредством навязывания допоборудования и услуг на авторынке. Такую идею ранее подал депутат Иван Сухарев.

Моржаретто пояснил, что из-за недостатка комплектующих на западном рынке в России образовался дефицит новых автомобилей. Многим покупателям приходится ждать месяцами, чтобы получить машину. Тем же, кто хочет купить авто сразу, дилеры сильно завышают цены.

«Если поначалу это были какие-то более-менее приличные запросы со стороны дилеров, то теперь они часто выливаются в миллионные суммы для дорогих автомобилей, а для бюджетных могут составлять 20% от цены», — пояснил эксперт.

Он согласился с тем, что ситуация с навязыванием услуг требует вмешательства со стороны государства.

«Потому что сейчас, условно говоря, праздник жадины на рынке и многие дилеры ведут себя очень некрасиво», — заключил эксперт.