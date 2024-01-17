Общество 17 января 2024, 11:53 Эксперт по зимнему плаванию Лосев посоветовал не окунать голову при купании в проруби

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Председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев рассказал о правилах безопасного купания в проруби на Крещение. Его слова опубликовала радиостанция Sputnik.

Эксперт посоветовал не окунаться в воду всем телом, так как это грозит сильной реакцией, например сужением сосудов. В голову уходит большое количество тепла, поэтому ее необходимо защитить шапкой, пояснил специалист.

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По словам Лосева, сразу после экстремальной забавы следует отправиться в отапливаемое помещение и насухо вытереться.