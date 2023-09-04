Общество 04 сентября 2023, 12:22 Эксперт по ЖКХ Шалнев напомнил, что отопление включают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов

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Отопление раньше начала сезона включают в том случае, если среднесуточная температура опускается ниже восьми градусов тепла на протяжении пяти дней. Об этом Ura.ru рассказал исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев.

По его словам, ежегодно в рамках подготовки к отопительному сезону УК обязаны проводить подготовительные работы, чтобы проверять, насколько системы в дома соответствуют всем необходимым параметрам. Более того, приемку потом должны проводить жильцы, однако это правило обычно игнорируют.

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