Общество 26 февраля 2024, 17:58 Эксперт по ЖКХ Середенкова рассказала, что жильцы первых двух этажей могут отказаться от платы за лифт

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Жильцы первого и второго этажей могут отказаться от оплаты лифта. Об этом Life рассказал директор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова.

По ее словам, если жильцы первых двух этажей откажутся платить за лифт, то недоплаченную сумму придется возместить соседям сверху. Освободить их от дополнительной строчки в квитанции будет можно только в том случае, если на общедомовом собрании за это решение будет не менее четверти голосов.

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Если это произошло, информацию нужно будет передать в управляющую компанию для перерасчета.

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