Эксперт по ЖКХ призвал жаловаться на непригодную для питья воду из-под крана

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук рассказал, что Роспотребнадзор может обязать поставщика улучшить качество воды, если у нее плохое качество, написал сайт URA.ru.

«Мы платим за питьевую воду и она должна быть пригодна для питья. Если, по вашему мнению, вода не соответствует, я бы рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор с жалобой», — подчеркнул Федорук.

По его словам, после этого должны приехать специалисты ведомства и бесплатно провести анализ воды. Если результаты окажутся плохими, то Роспотребнадзор примет меры и обяжет поставщика привести воду в норму. Еще анализ можно сделать самому, однако его результаты могут не принять из-за некачественных проб.

Представители федеральной службы подтвердили, что процедура обращения граждан с жалобами на качество данной услуги ЖКХ действительно существует. В случае нарушений специалисты проводят административное расследование или внеплановую проверку.

Ранее стало известно, что для улучшения в России качества горячей воды понадобится около двух триллионов рублей. Переоборудовать придется свыше 60% домов в стране.