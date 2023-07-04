Общество 04 июля 2023, 17:19 Эксперт по ЖКХ Москвина порекомендовала жаловаться мэру на невывоз мусора

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Если городские власти не вывозят мусор, то нужно жаловаться мэру или в жилищную инспекцию. Об этом «ФедералПресс» рассказала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина.

По ее словам, сначала нужно убедиться, что нарушения действительно есть. Потому что иногда возникают ситуации, когда человек видит переполненный контейнер утром, когда машина еще не успела забрать мусор. А к вечеру бак могу опять заполнить. Но, если его действительно не вывозят, нужно жаловаться.

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Эксперт посоветовала не обращаться к региональному оператору или в ответственную компанию. Потому что они связаны и вряд ли начнут штрафовать друг друга или сами себя.

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