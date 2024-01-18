Общество 18 января 2024, 17:15 Эксперт по ЖКХ Юнисова назвала радикальной идею национализации коммунальных предприятий

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В Госдуме предложили национализировать предприятия ЖКХ. Такая идея является радикальной и не совсем удачной, сообщила эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, большинство коммунальных сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Причина кроется не в том, что владелец этих сетей их плохо содержит, а в том, что имеется изначальный недоремонт.

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Национализация коммунальных предприятий будет ставить под сомнение сам процесс приватизации, тем более большинство объектов находится в муниципальной собственности.

Чтобы привести все коммунальные объекты в надлежащее регламентное состояние, должна быть федеральная программа капитального ремонта и модернизации, отметила Юнисова