18 января 2024, 17:15
Эксперт по ЖКХ Юнисова назвала радикальной идею национализации коммунальных предприятий
В Госдуме предложили национализировать предприятия ЖКХ. Такая идея является радикальной и не совсем удачной, сообщила эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, большинство коммунальных сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Причина кроется не в том, что владелец этих сетей их плохо содержит, а в том, что имеется изначальный недоремонт.
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Национализация коммунальных предприятий будет ставить под сомнение сам процесс приватизации, тем более большинство объектов находится в муниципальной собственности.
Чтобы привести все коммунальные объекты в надлежащее регламентное состояние, должна быть федеральная программа капитального ремонта и модернизации, отметила Юнисова
ЖКХ
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