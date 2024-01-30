Общество 30 января 2024, 16:21 Эксперт по ЖКХ Федорук: требовать с УК вывоз снега можно при наличии этого пункта в смете

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Сотрудники управляющей компании зимой чистят дороги и тротуары, но не убирают снег. О том, в каком случае организация обязана убрать снежные завалы, сообщил эксперт ЖКХ Виктор Федорук в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, жильцы вправе требовать вывоз снега, если этот пункт указан в смете. В противном случае люди могут заказать дополнительную услугу за свои деньги.

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В этом документе, на основании которого составляется плата за содержание дома, должны быть прописаны зимняя работа, чистка снега, складирование и вывоз, отметил Федорук.