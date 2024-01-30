30 января 2024, 16:20
Эксперт по ЖКХ Федорук: не прошедшие поверку счетчики будут считаться непригодными
Вовремя не прошедшие поверку счетчики будут считаться непригодными. В таком случае жильцам придется платить по нормативу, сообщил эксперт в сфере ЖКХ Виктор Федорук в беседе с «ФедералПресс».
Например, в московских квартирах с неустановленными приборами учета холодной и горячей воды начисляется потребление по нормативу, умноженному на повышающий коэффициент. Расчет начислений осуществляется по определенной формуле.
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Федорук также напомнил, что срок эксплуатации счетчика действителен с момента, когда он изготовлен.
ЖКХ
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