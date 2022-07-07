Эксперт по ЖКХ Бредец рекомендовала внимательно просматривать коммунальные счета

Руководитель регионального центра НП «ЖКХ контроль» Алла Бредец посоветовала перед оплатой счетов за коммунальные услуги внимательно просматривать их содержание. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Дни.ру», в документах могут оказаться несогласованные услуги, из-за которых есть вероятность переплатить. Если такое произошло, следует обратиться в управляющую компанию. Там нужно будет заполнить специальное заявление на отключение ненужной услуги, заключила Бредец.