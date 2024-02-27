Общество 27 февраля 2024, 13:02 Эксперт по защите прав потребителей Шапкин спрогнозировал рост продаж джина, текилы и рома в РФ

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Россияне стали покупать меньше водки, отдавая предпочтение другим крепким напиткам. На фоне этого в ближайшее время в стране заметно вырастут продажи джина, текилы и рома, сообщил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, спрос на водку продолжит снижаться, поскольку людям всегда интересно пробовать что-то новое. Акцент больше будет на продажу крепких напитков в бутылках, из которых потом будут делать коктейли.

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«Текила — это тренд номер один в мире по объему роста. В США, Европе текила увеличивается в год десятками процентов по объему продаж. К нам это тоже придет», — отметил Шапкин.