Общество 19 марта 2024, 15:57 Эксперт по защите прав потребителей Попов рассказал, что некачественную ношеную обувь можно вернуть в магазин

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Если обувь оказалась некачественной, то ее можно вернуть в магазин даже в том случае, если человек уже успел ее поносить. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Он объяснил, что вернуть вещь можно, если еще не истек срок гарантии. Однако продавец вправе назначить экспертизу и проверить, был ли виноват покупатель или имел место производственный брак. Если причина будет в том, что человек нарушил правила эксплуатации, то деньги не вернут. Если товар просто не подошел, то вернуть его можно лишь в случае, если обувь не носили.

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«Если же имеются следы носки, потертости, царапины, загрязнения и прочее и при этом приобретение надлежащего качества, то отказаться от него человек не может», — рассказал эксперт.

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