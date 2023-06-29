Общество 29 июня 2023, 18:00 Эксперт по выживанию Олег Гегельский порекомендовал плавать вдоль пляжа

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Эксперт по выживанию Олег Гегельский заявил, что наиболее безопасно для отдыхающих плавать вдоль пляжа, который оборудован спасательными вышками. Его слова передал RT.

Зону около оборудованного пляжа хорошо санируют и обрабатывают. На дне отдыхающие не встретят арматурин или награждения камней.

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В случае какой-либо внештатной ситуации спасателю будет гораздо проще добраться к тонущему, если он не находится в труднодоступном месте, добавил Гегельский.