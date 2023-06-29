29 июня 2023, 18:00
Эксперт по выживанию Олег Гегельский порекомендовал плавать вдоль пляжа
Эксперт по выживанию Олег Гегельский заявил, что наиболее безопасно для отдыхающих плавать вдоль пляжа, который оборудован спасательными вышками. Его слова передал RT.
Зону около оборудованного пляжа хорошо санируют и обрабатывают. На дне отдыхающие не встретят арматурин или награждения камней.
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В случае какой-либо внештатной ситуации спасателю будет гораздо проще добраться к тонущему, если он не находится в труднодоступном месте, добавил Гегельский.
Отдых
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