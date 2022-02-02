Эксперт по выживанию Макеев рассказал, как подготовиться к ядерной войне

Если будет третья мировая война, она станет ядерной, считает специалист по выживанию Михаил Макеев. В интервью NEWS.ru он рассказал, что нужно делать, если такая война действительно началась.

Эксперт подчеркнул, что по его мнению, в доме должно храниться официально полученное гражданское оружие, а у мужчин должен быть опыт обращения с ним.

«Не для нападения, а для защиты семьи, для уверенности при перемещениях, если, не дай бог, они понадобятся. Дальше мы увеличиваем круг влияния — создаем какое-то резервное укрытие: дача или частный дом за городом. Можно объединить несколько семей в группы. Это нужно, если квартира, например, попала в „красную“ зону, и за городом можно переждать все в безопасности», — сказал Макеев.