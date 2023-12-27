Общество 27 декабря 2023, 12:35 Эксперт по выживанию Макеев посоветовал покупать пиротехнику в специализированных магазинах

Читать 360tv в

Эксперт по выживанию Михаил Макеев в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал россиянам покупать пиротехнику на Новый год в специализированных магазинах, а не в подземных переходах и сомнительных ларьках. Условия хранения фейерверков влияют на их работоспособность и безопасность.

«По крайней мере, видно, откуда фейерверк достается. Условия хранения влияют на работоспособность и безопасность эксплуатации», — сказал он.

Реклама

Любую пиротехнику разрешается запускать в специально отведенных местах вдали от жилых домов, деревьев и проводов. Перед запуском следует ознакомиться с инструкцией по безопасности.