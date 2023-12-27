27 декабря 2023, 12:35
Эксперт по выживанию Макеев посоветовал покупать пиротехнику в специализированных магазинах
Эксперт по выживанию Михаил Макеев в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал россиянам покупать пиротехнику на Новый год в специализированных магазинах, а не в подземных переходах и сомнительных ларьках. Условия хранения фейерверков влияют на их работоспособность и безопасность.
«По крайней мере, видно, откуда фейерверк достается. Условия хранения влияют на работоспособность и безопасность эксплуатации», — сказал он.
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Любую пиротехнику разрешается запускать в специально отведенных местах вдали от жилых домов, деревьев и проводов. Перед запуском следует ознакомиться с инструкцией по безопасности.
Новый год
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