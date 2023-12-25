Общество 25 декабря 2023, 13:44 Эксперт по выживанию Макеев: перед запуском фейерверка следует хорошо закрепить конструкцию

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Перед тем, как запустить фейерверк, следует убедиться, что конструкция хорошо закреплена. Далее необходимо быстро отойти на безопасное расстояние. Об этом изданию NEWS.ru сообщил эксперт по выживанию Михаил Макеев.

Он также добавил, что по российскому законодательству фейерверки можно запускать только на открытой площадке вдали от жилых домов, деревьев и проводов.

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«Нередки случаи, когда фейерверки залетают в окна и форточки, случаются пожары. Только подожгли — и отойти, не суетиться», — сказал Макеев.