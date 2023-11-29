Общество 29 ноября 2023, 19:18 Эксперт по выживанию Халилов: зимой в авто должны быть лопата и буксировочный трос

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В автомобиле каждого водителя зимой должны находиться лопата, буксировочный трос и все необходимое для экстренной замены колеса. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

По его словам, также в холодное время года бак машины должен быть заправлен как минимум наполовину, в случае бури или снежного заноса это позволит человеку остаться в машине и не замерзнуть до приезда службы спасения.

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Халилов посоветовал россиянам не игнорировать информацию о прогнозе погоды перед выходом на улицу и теплее одеваться.