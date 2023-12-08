Общество 08 декабря 2023, 13:43 Эксперт по выживанию Халилов посоветовал использовать в мороз современные грелки

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Эксперт по выживанию Эдуард Халилов беседе с радиостанцией Sputnik рассказал о приспособлениях, которые могут сделать пребывание на морозе безопаснее и комфортнее.

По его словам, людям в странах с холодным климатом следует использовать современные грелки.

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«В туристических магазинах можно найти различные варианты грелок. С их помощью можно согреть все тело. Есть и химические грелки в виде стелек, которые будут работать половину суток», — процитировал сайт Ura.ru Халилова.

Он также напомнил о продаже одежды с подогревом, которая подключается через провода к пауэр-банку и греет тело.