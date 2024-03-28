Общество 28 марта 2024, 16:30 Эксперт по видеоиграм Пименов предположил, что на разработку отечественной консоли уйдет не мене 3 лет

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Российские разработчики взялись за создание отечественной игровой консоли, и на это может уйти до трех лет. Об этом ОТР рассказал директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов.

Он рассказал, что перед создателями новой консоли не стоит задача конкурировать с уже существующими лидерами рынка — PlayStation, Xbox или Nintendo. Скорее всего, разработчики будут уходить в сторону облачного гейминга.

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«Та консоль, которую у нас реально сделать сейчас, и какая, скорее всего, траектория будет — это ближе всего, как мне кажется, к Steam Deck, то есть это устройство, которое будет достаточно портативным и которое сможет поддерживать облачный гейминг», — отметил эксперт.

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