Общество 20 февраля 2024, 15:19 Эксперт по видеоиграм Кузьменко: избыток низкоквалифицированных кадров вынудил игровые компании заниматься сокращением

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Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с ИА НСН заявил, что переизбыток низкоквалифицированных кадров в игровой индустрии вынудил российские компании сократить множество специалистов.

По его словам, ранее руководители компаний наняли слишком много кадров, теперь многие люди просто дублируют свои функции.

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«Как бы печально не выглядели сокращения, это естественное состояние индустрии. Это говорит не о кризисе в ней, а о рациональном распределении ресурсов», — заявил он» — добавил Кузьменко.

Он отметил, что с начала года под сокращение попали в основном начинающие специалисты, которых могут заменить нейросети.