Общество 31 мая 2023, 16:42 Эксперт по уборке Савчук рассказала, что самым токсичным мусором в доме считаются пищевые отходы

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Эксперт по уборке, гендиректор ООО «Клининговая Компания Настенька» Анастасия Савчук в беседе с изданием «ФедералПресс»объяснила, почему пищевые отходы считаются самым токсичным мусором в доме.

По словам специалиста, этот мусор служит благоприятной средой для развития грибов и плесени.

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«Плесень и грибы выделяют в процессе жизнедеятельности микротоксины, которые плохо влияют на здоровье человека. Следствием может стать ряд инфекционных заболеваний», — отметила Савчук.

Аэрозоли, упаковки от медикаментов, лаков, краски, использованные батарейки также могут нанести вред здоровью человека. Как объяснила эксперт, в аккумуляторах содержатся такие токсичные вещества как свинец, литий, серная кислота. Если их не выбрасывать в специальные контейнеры, то можно нанести существенный урон природе и экологии.