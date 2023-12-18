Общество 18 декабря 2023, 12:10 Эксперт по уборке Савчук посоветовала разобрать вещи перед Новым годом

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Перед Новым годом принято приводить в порядок не только свои дела, но и жилище. С чего начать генеральную уборку до праздников, рассказала в беседе с «ФедералПресс» гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук.

По ее словам, прежде всего необходимо разобрать гардероб. Эксперт посоветовала избавиться от одежды, которая уже вышла из моды или не подходит по размеру.

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То же самое касается мебели и предметов интерьера, добавила специалист. Некоторые ненужные вещи можно передать на благотворительность.