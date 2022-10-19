Эксперт по туризму Туканова рассказала, чем привлекателен Средний Урал для бизнес-туризма | 360°

19 октября 2022, 14:07
Эксперт по туризму Туканова рассказала, чем привлекателен Средний Урал для бизнес-туризма
Эльмира Туканова: в Свердловской области за год проводится не менее 500 бизнес-мероприятий
Глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, чем так привлекателен Средний Урал для бизнес-туризма.
В Свердловской области за год проводятся по меньшей мере 500 деловых мероприятий.
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«В первом полугодии 2022 года регион посетили около 1,5 миллиона человек. Это соответствует уровню аналогичного периода 2019 года», — рассказала Туканова.
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По словам экспертов, в регионе существует множество качественных ивент-операторов, которые организуют и проводят деловые мероприятия. Среди самых известных следующие: Be brand group, Glem, Брайт Event Agency.
Кроме того, власти региона делают все возможное, чтобы увеличить количество бизнес-площадок, деловых центров, а также средств размещения. Только в 2023 году за счет грантовой поддержки в области откроют 18 кемпингов и зон размещения на 100 номеров.
Свердловская область
Бизнес
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