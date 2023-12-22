Общество 22 декабря 2023, 13:49 Эксперт по туризму Мельник: состоятельные россияне выбирают Красную Поляну для отдыха в новогодние праздники

Читать 360tv в

Новогодние каникулы — отличное время для путешествий. Директор компании Hottey-Tour Николай Мельник рассказал «Ридусу», какие направления россияне выбирают чаще всего.

По его словам, среди состоятельных людей популярностью пользуется курорт Красная Поляна. Туда зачастую отправляются медийные личности и высокопоставленные чиновники.

Реклама

Эксперт добавил, что представители среднего класса планируют поездки в Калининград, Казань, Карелию, Тюмень и Ленинградскую область. Многие желают попасть в Великий Устюг, который называют родиной Деда Мороза.