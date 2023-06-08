Общество 08 июня 2023, 17:39 Эксперт по туризму Иванова заявила о возобновлении международных детских программ в зарубежных лагерях

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Россия возобновила сотрудничество с зарубежными лагерями по международным детским программам. Об этом сообщила руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, стали возрождаться языковые программы в лагерях Мальты, Кипра и Дубая, по ним принимают детей для обучения английскому языку.

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Иванова также отметила, что в ходе круглого стола в Общественной палате РФ обсуждалось открытие китайского направления.