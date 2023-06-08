Общество 08 июня 2023, 17:27 Эксперт по туризму Иванова назвала новый опыт в общении со сверстниками главным плюсом отдыха детей в летних лагерях

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Во время пребывания в летних лагерях дети получают незаменимый опыт общения со сверстниками. Такое взаимодействие является главным преимуществом подобного отдыха, сообщила руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, ребенку крайне важно уметь коммуницировать с другими ребятами. В современном мире именно социализация является одним из важнейших навыков, который также поможет детям в будущем.

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Иванова отметила, что в детских лагерях ребята учатся дружить, искать компромиссы и решать конфликты.