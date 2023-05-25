Общество 25 мая 2023, 12:09 Эксперт по туризму Барзыкин рассказал, что Турция остается у россиян в лидерах по отдыху за рубежом

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Турция остается самым популярных зарубежным направлением для отдыха у россиян. Об этом сайту kp.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что список стран, куда можно поехать в отпуск, сегодня немаленький, несмотря на ряд ограничений. В частности, это Египет, ОАЭ, Таиланд, Индия, Шри-Ланка и другие. Кроме того, налаживаются туристические связи и с африканскими странами.

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«Открывает свои двери Африка — возобновлено авиасообщение с Марокко. Тунис очень рекомендую, по сути та же Французская Ривьера. На Кубу с 1 июля возобновляются регулярные рейсы. Очень большие надежды на Китай. Ждем, когда снова заработает соглашение о безвизовых групповых поездках. Аналогичное соглашение заключено и с Ираном», — отметил эксперт.

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