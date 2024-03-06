Общество 06 марта 2024, 13:50 Эксперт по трудоустройству Желябина: коллегам лучше не дарить яркие и вызывающие букеты на 8 Марта

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Цветы станут отличным подарком коллегам на 8 Марта. Однако стоит избегать слишком ярких и агрессивных букетов, сообщила эксперт центра «Моя карьера» Екатерина Желябина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, лучше выбирать нежные и элегантные букеты. Кроме того, универсальным подарком могут стать подарочные сертификаты на покупки в маркетплейсах, магазинах косметики и парфюмерии, сообщил сайтkp.ru.

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Также на 8 Марта коллегам можно подарить коробку конфет, шоколадные наборы, фрукты в шоколаде. Такие презенты всегда вызывают положительные эмоции, отметила Желябина.